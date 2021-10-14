Нардепов не будут принудительно вакцинировать, но введут ограничения для работы в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Несмотря на то, что в ближайшее время в Украине может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19, это не коснется народных депутатов. Однако, чтобы работать в Парламенте депутатам, помощникам, журналистам и остальным сотрудникам придется быть вакцинированными, или показывать ПЦР-тест или антиген-тест сделанного накануне посещения ВР, процедуру еще дорабатывают. Об этом сообщил УНН источник в партии "Слуга народа".
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“Принудительной вакцинации депутатов точно не будет. Знаю, что Федорову (Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины - ред.) дали задание разработать механизм, как будут проходить все, кто имеет право работать в стенах ВР. Сам президент и руководство партии просят депутатов вакцинироваться, чтобы показать пример. Но, честно, не все хотят и готовы, и таких депутатов в партии много”, - рассказывает нардеп СН.
Контекст
Напомним, в Министерстве здравоохранения определились с перечнем профессий, для которых вакцинация против коронавируса обязательна. Соответствующий список Минздрав утвердил своим приказом №2153 от 4 октября, зарегистрировал в Минюсте 7 октября. Нововведение начнет действовать через месяц с момента его опубликования.
К нему отнесли сотрудников:
центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
местных госадминистраций и их подразделений; заведений образования (сюда входят дошкольные, школьные, внешкольные заведения, учреждения профессиональной, профессиональной перед высшей, высшей, специализированного образования и научные учреждения всех типов и форм собственности).