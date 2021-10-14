Нардепів не будуть примусово вакцинувати, але введуть обмеження для роботи в Раді

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"Примусової вакцинації депутатів точно не буде. Знаю, що Федорову (Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України - ред.) дали завдання розробити механізм, як будуть проходити всі, хто має право працювати у стінах ВР. Сам президент і керівництво партії просять депутатів вакцинуватися, щоб показати приклад. Але, чесно, не всі хочуть і готові, і таких депутатів в партії багато", - розповідає нардеп СН.

Контекст

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я визначилися з переліком професій, для яких вакцинація проти коронавірусу обов'язкова. Відповідний список МОЗ затвердило своїм наказом №2153 від 4 жовтня, зареєструвавши у Мін'юсті 7 жовтня. Нововведення почне діяти через місяць з моменту його опублікування.

До нього віднесли співробітників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих держадміністрацій та їх підрозділів; закладів освіти (сюди входять дошкільні, шкільні, позашкільні заклади, установи професійної, професійної перед вищою, вищої, спеціалізованої освіти і наукові установи всіх типів і форм власності).