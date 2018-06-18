Нардепы требуют заблокировать закупки тест-систем у российской "дочки"

“Британское закупочное агентство CROWN AGENTS — одна из трех компаний, осуществляющих закупку лекарств и товаров медицинского назначения по заказу Министерства здравоохранения. Только в течение 2015-2017 годов из государственного бюджета на это было выделено 12 млрд грн, при этом комиссия компаний-посредников составляла ни много, ни мало, около 780 млн грн.

Сейчас CROWN AGENTS должен закупить для Украины тест-системы проверки донорской крови на гепатит В, С и сифилис. По результатам соответствующего тендера, обнародованным на сайте компании, право на поставку выиграла некая LLC Diagnostic System. И все бы ничего, но LLC Diagnostic System, она же ООО „Диагностические системы Украины“, хотя и имеет киевскую регистрацию, однако является дочерним предприятием российского ООО НПО „Диагностические системы“, что зарегистрировано и осуществляет работу в Нижнем Новгороде”, — отметил нардеп.

Основателем обеих компаний, и ООО “Диагностические системы Украины”, и ООО НПО “Диагностические системы”, является гражданин Российской Федерации Анатолий Бурков, при этом руководство ООО “Диагностические системы Украины” в Киеве осуществляет его сын, также гражданин РФ, Константин Бурков, уточнил Мосийчук.

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Всего CROWN AGENTS планирует закупить у российской компании ООО “Диагностические системы Украины” (она же ООО НПО “Диагностические системы”) 651 набор тест-систем для выявления гепатита В, 643 наборы тест-систем для выявления гепатита С, и 609 наборов тест-систем для выявления сифилиса.

“Учитывая то, что стоимость одного такого набора составляет 63 доллара, общая сумма сделки составит около 120 тыс. долларов. То есть, в пересчете на национальную валюту, более 3 млн грн средств украинских налогоплательщиков будет передано российской компании”, — говорится в заметке нардепа.

При этом, Мосийчук отметил, что не только CROWN AGENTS поставляет изделия медицинского назначения из России. Наши учреждения, оказывается, также активно закупают российские тест-системы.

“Несколько десятков контрактов уже заключено между российским представительством в Киеве и нашими учреждениями на сумму более полумиллиона гривен. Проверить это можно, зайдя на сайты публичных торгов. Как это вообще может быть? Мы требуем от всего мира вводить и продолжать санкции против России, а сами ведем с ними активную торговлю?” — написал он.

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По словам Мосийчука, схема закупки российских медицинских средств несет в себе гораздо большие угрозы, чем просто трата средств на поддержку страны-агрессора. Речь идет даже о возможной диверсии, в случае поставки на наш рынок с РФ некачественных тест-систем для проверки донорской крови.

“Мало того, что на четвертый год войны, когда каждый день на востоке погибают лучшие из лучших, нашими деньгами будут кормить компанию страны-агрессора, так этой закупкой еще и открывают врагу широкое поле для диверсий. Ведь если такие тесты будут некачественные, или умышленно сделаны такими, что не определяют наличие вируса, это повлечет заражение большого количества людей, в том числе и военных”, — отметил нардеп.

Реагируя на ситуацию, в РПЛ подают законопроект О запрете закупки лекарств и изделий медицинского назначения в российских компаний.

“Недопустимо платить деньги тем, кто нас убивает, и слишком велика угроза медицинской диверсии со стороны врага. Поэтому надеемся на широкую поддержку в сессионном зале, и скорейшее принятие закона. Медицинская отрасль должна быть защищена!” — резюмировал Мосийчук.