Нардепи вимагають заблокувати закупівлі тест-систем у російської “дочки”

“Британське закупівельне агентство CROWN AGENTS — одна із трьох компаній, що здійснюють закупівлю ліків та товарів медичного призначення на замовлення Міністерства охорони здоров’я. Лише протягом 2015-2017 років із державного бюджету на це було виділено 12 млрд грн, при цьому комісія компаній-посередників становила не багато, не мало, близько 780 млн грн.

Наразі CROWN AGENTS має закупити для України тест-системи перевірки донорської крові на гепатит В, С і сифіліс. За результатами відповідного тендеру, оприлюдненими на сайті компанії, право на поставку виграла така собі LLC Diagnostic System. І все б нічого, але LLC Diagnostic System, вона ж ТОВ "Діагностичні системи України", хоча і має київську реєстрацію, проте є дочірнім підприємством російського ТОВ НВО "Діагностичні системи", що зареєстроване і здійснює роботу в Нижньому Новгороді”, — зауважив нардеп.

Засновником обох компаній, і ТОВ “Діагностичні системи України”, і ТОВ НВО “Діагностичні системи”, є громадянин Російської Федерації Анатолій Бурков, при цьому керівництво ТОВ “Діагностичні системи України” в Києві здійснює його син, також громадянин РФ, Костянтин Бурков, уточнив Мосійчук.

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Всього CROWN AGENTS планує закупити в російської компанії ТОВ “Діагностичні системи України” (вона ж ТОВ НВО “Діагностичні системи”) 651 набір тест-систем для виявлення гепатиту В, 643 набори тест-систем для виявлення гепатиту С, та 609 наборів тест-систем для виявлення сифілісу.

“Враховуючи те, що вартість одного такого набору становить 63 долари, загальна сума угоди становитиме майже 120 тис. доларів. Тобто у перерахуванні на національну валюту, понад 3 млн грн коштів українських платників податків буде передано російській компанії”, — йдеться у дописі нардепа.

При цьому, Мосійчук зауважив, що не тільки CROWN AGENTS поставляє вироби медичного призначення з Росії. Наші установи, виявляється, також активно закуповують російські тест-системи.

“Кілька десятків контрактів вже було укладено між російським представництвом у Києві та нашими закладами на суму більше ніж півмільйона гривен. Перевірити це можна, зайшовши на сайти публічних торгів. Як це взагалі може бути? Ми вимагаємо від усього світу вводити та продовжувати санкції проти Росії, а самі ведемо з ними активну торгівлю?”, — написав він.

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За словами Мосійчука, схема закупівлі російських медичних засобів несе в собі набагато більші загрози, аніж просто витрата коштів на підтримку країни-агресора. Йдеться навіть про можливу диверсію, у разі постачання на наш ринок з РФ неякісних тест-систем для перевірки донорської крові.

“Мало того, що на четвертий рік війни, коли щодня на сході гинуть кращі з кращих, нашими грошима будуть годувати компанію країни-агресора, так цією закупівлею ще й відкривають ворогу широке поле для диверсій. Адже якщо такі тести будуть неякісні, або умисно зроблені такими, що не визначають наявність вірусу, це спричинить зараження великої кількості людей, в тому числі і військових”, — зауважив нардеп.

Реагуючи на ситуацію, в РПЛ подають законопроект Про заборону закупівлі ліків та виробів медичного призначення в російських компаній.

“Неприпустимо платити гроші тим, хто нас вбиває, й надто великою є загроза медичної диверсії з боку ворога. Тож сподіваємось на широку підтримку в сесійній залі, і якнайшвидшого ухвалення Закону. Медична галузь має бути захищена!” — резюмував Мосійчук.