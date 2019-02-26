Нардепы отклонили законопроект о размещении хостелов в многоэтажках
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Верховная Рада Украины отклонила законопроекты 10006 и 10006-1 об изменениях в Жилищном кодексе и других законодательных актах, которые, в частности, имели цель урегулировать вопрос размещения хостелов в многоэтажных домах. В поддержку законопроектов не нашлось достаточного количества голосов нардепов, передает корреспондент УНН.
В частности за принятие законопроектов 10006 и 10006-1 об изменениях в Жилищном кодексе и других законодательных актах по обеспечению прав собственности пользователей жилых домов за основу проголосовало всего 188 и 149 народных депутатов соответственно.
Парламентарии также не нашли достаточно голосов, чтобы отправить документ на доработку в профильный комитет и субъекту законодательной инициативы.
Авторы законопроектов отмечали, что документ разработан с целью определения на законодательном уровне ограничений по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиления ответственности за нарушение законодательства в указанной сфере.
Впрочем ряд народных избранников заявляли, что принятие этого закона приведет к уходу в тень всего рынка аренды коммерческой недвижимости.
Напомним, 15 января народные депутаты не поддержали принятие двух законопроектов о запрете офисов в жилых домах. Тогда законопроекты решили направить на доработку.