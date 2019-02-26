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Нардепи відхилили законопроект щодо розміщення хостелів у багатоповерхівках

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Верховна Рада України відхилила законопроекти 10006 і 10006-1 про зміни у Житловому кодексі та інших законодавчих актів, які, зокрема, мали за ціль урегулювати питання розміщення хостелів у багатоповерхових будинках. На підтримку законопроектів не знайшлось достатньої кількості голосів нардепів, передає кореспондент УНН.

Зокрема за прийняття законопроектів 10006 і 10006-1 про зміни у Житловому кодексі та інших законодавчих актів щодо забезпечення прав власності користувачів житлових будинків за основу проголосувало всього 188 і 149 народних депутатів відповідно.

Парламентарі також не знайшли достатньо голосів, щоб відправити документ на доопрацювання у профільний комітет і суб'єкту законодавчої ініціативи.

Автори законопроектів наголошували, що документ розроблений з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері.

Втім ряд народних обранців заявляли, що прийняття цього закону призведе до уходу в тінь усього ринку оренди комерційної нерухомості.

Нагадаємо, 15 січня народні депутати не підтримали прийняття двох законопроектів про заборону офісів у житлових будинках. Тоді законопроекти вирішили направити на доопрацювання.

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