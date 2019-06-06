Нардепы приняли закон о профессиональном предвысшем образовании

Закон определяет ключевые принципы, на которых должна основываться государственная политика касательно профессионального предвысшего образования, он направлен на создание основы для проведения системной реформы с целью формирования кадрового потенциала в соответствии с потребностями граждан, рынка труда и перспектив развития национальной экономики.

Напомним, 14 мая народные депутаты поддержали законопроект о профессиональном предвысшем образовании (№ 8321-д) в качестве основы.