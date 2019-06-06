Нардепи ухвалили закон про фахову передвищу освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Народні депутати ухвалили закон про фахову передвищу освіту. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Закон визначає ключові засади, на яких має ґрунтуватися державна політика щодо фахової передвищої освіти, він спрямований на створення підґрунтя для проведення системної реформи з метою формування кадрового потенціалу відповідно до потреб громадян, ринку праці та перспектив розвитку національної економіки.
Нагадаємо, 14 травня народні депутати підтримали законопроект про фахову передвищу освіту (№ 8321-д) за основу.