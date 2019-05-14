Депутати прийняли за основу законопроект про фахову передвищу освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Народні депутати підтримали законопроект про фахову передвищу освіту (№ 8321-д) за основу. За відповідне рішення проголосували 254 депутати, передає УНН.
Законопроектом передбачено, що особи, які розпочнуть навчання за програмою підготовки фахового молодшого бакалавра, починаючи з 2020 року, у разі успішного завершення навчання отримають диплом фахового молодшого бакалавра, що засвідчуватиме здобуття кваліфікації фахової передвищої освіти.
Даним проектом закону пропонується установити, що вищі навчальні заклади, які в системі вищої освіти здійснюють підготовку фахівців виключно освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і до 2020 року не отримають ліцензію на підготовку освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра та/або ступеня бакалавра, можуть продовжити підготовку фахових молодших бакалаврів як заклади фахової передвищої освіти.
Згідно положень законопроекту, молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти, що діють на території України, за різними формами здобуття освіти, незалежно від форми власності та сфери управління. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком.
Нагадаємо, Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу два законопроекти щодо фінансової автономії закладів вищої освіти.