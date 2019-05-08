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Раді рекомендували ухвалити законопроекти щодо фінавтономії вишів

Раді рекомендували ухвалити законопроекти щодо фінавтономії вишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Комітет з питань науки і освіти рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу два законопроекти щодо фінансової автономії закладів вищої освіти. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради України, передає УНН.

За даними прес-служби, комітет з питань науки і освіти на своєму засіданні розглянув проекти законів "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо коштів закладів вищої освіти" (№ 8529) та "Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо коштів закладів вищої освіти" (№ 8530).

Головне науково-експертне управління Верховної Ради радило розглядати обидва законопроекти разом, оскільки вони стосуються одного питання – фінансової автономії закладів вищої освіти, яка передбачена Законом України "Про вищу освіту", але заблокована Бюджетним Кодексом.

Метою прийняття законопроектів є законодавче забезпечення реалізації концепції автономності закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності.

Власне, поява законопроектів спричинена наявністю колізії між відповідними положеннями Бюджетного кодексу України та закону України "Про вищу освіту" щодо діаметрально різної правової регламентації доходів державних і комунальних закладів вищої освіти, одержаних від надання дозволених законодавством платних послуг, що гальмує закріплення фінансової автономії закладів вищої освіти.

Нагадаємо, заробітна плата науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з 1 січня 2019 року зросла на 20%. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 18 грудня минулого року.

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