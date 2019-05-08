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Раде рекомендовали принять законопроекты о финавтономии вузов

Киев  •  УНН

 • 9375 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Комитет по вопросам науки и образования рекомендует Верховной Раде принять за основу два законопроекта относительно финансовой автономии высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, передает УНН.

По данным пресс-службы, комитет по вопросам науки и образования на своем заседании рассмотрел проекты законов "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно средств высших учебных заведений" (№ 8529) и "О внесении изменений в статью 13 Бюджетного кодекса Украина по средств высших учебных заведений" (№ 8530).

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады советовало рассматривать оба законопроекта вместе, поскольку они касаются одного вопроса - финансовой автономии высших учебных заведений, предусмотренной Законом Украины "О высшем образовании", но заблокирована Бюджетным Кодексом.

Целью принятия законопроектов является законодательное обеспечение реализации концепции автономности высших учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности.

Собственно, появление законопроектов вызвано наличием коллизии между положениями Бюджетного кодекса Украины и закона Украины "О высшем образовании" относительно диаметрально различной правовой регламентации доходов государственных и коммунальных высших учебных заведений, полученных от предоставления разрешенных законодательством платных услуг, тормозит закрепление финансовой автономии высших учебных заведений.

Напомним, заработная плата научно-педагогических работников высших учебных заведений с 1 января 2019 года выросла на 20%. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 18 декабря прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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