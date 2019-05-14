Депутаты приняли за основу законопроект о профессиональном передвысшим образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Народные депутаты поддержали законопроект о профессиональном передвысшим образовании (№ 8321-д) в качестве основы. За соответствующее решение проголосовали 254 депутата, передает УНН.
Законопроектом предусмотрено, что лица, которые начнут обучение по программе подготовки профессионального младшего бакалавра, начиная с 2020 года, в случае успешного завершения обучения получат диплом профессионального младшего бакалавра, что будет удостоверять получение квалификации профессиональной перед высшими образования.
Данным проектом закона предлагается установить, что высшие учебные заведения, в системе высшего образования осуществляют подготовку специалистов исключительно образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста и до 2020 года не получат лицензию на подготовку образовательно-профессиональной степени младшего бакалавра и/или степени бакалавра, могут продолжить подготовку профессиональных младших бакалавров как учреждения профессиональной передвысшего образования.
Согласно положениям законопроекта, молодые граждане могут получать за счет средств государственного или местных бюджетов льготные долгосрочные кредиты для получения образования в учреждениях высшего и профессионального передвысшего образования, действующих на территории Украины, по разным формам получения образования, независимо от формы собственности и сферы управления. Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах отдельной строкой.
Напомним, Комитет по вопросам науки и образования рекомендует Верховной Раде принять за основу два законопроекта относительно финансовой автономии высших учебных заведений.