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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122018 просмотра

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Нардепы приняли за основу законопроект о "зеленой" энергетике

Нардепы приняли за основу законопроект о "зеленой" энергетике

Киев  •  УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу правительственный проект закона №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне насущных проблем "зеленой" генерации, уменьшение финансовой нагрузки на конечную цену за высокого уровня "зеленого" тарифа, достижения баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии, предотвратить дефицит средств на рынке электрической энергии, улучшить платежеспособность ГП "Гарантированный покупатель", обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.

Сообщается, что данный законопроект закрепляет меморандум, достигнутый между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии, в частности предусматривающий снижение "зеленых" тарифов и ответственность за небалансы.

Ранее УНН сообщал, что профильный комитет ВР поддержал законопроект о "зеленой" энергетике.

Украинские Национальные Новости

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