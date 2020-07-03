Нардепи ухвалили за основу законопроект про “зелену” енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проект закону №3658 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні нагальних проблем «зеленої» генерації, зменшення фінансового навантаження на кінцеву ціну через високий рівень «зеленого» тарифу, досягнення балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії, запобігти дефіциту коштів на ринку електричної енергії, покращить платоспроможність ДП «Гарантований покупець», забезпечивши одночасно подальший розвиток відновлюваної енергетики.
Повідомляється, що даний законопроект закріплює меморандум, досягнутий між урядом та виробниками “зеленої” електроенергії, зокрема яким передбачено зниження “зелених” тарифів та відповідальність за небаланси.
Раніше УНН повідомляв, що профільний Комітет ВР підтримав законопроект про “зелену” енергетику.