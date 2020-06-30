Профільний Комітет ВР підтримав законопроект про “зелену” енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Енергетичний Комітет ВР розглянув урядовий та альтернативний йому законопроекти про виробництво “зеленої” електроенергії, повідомляє УНН.
“Метою законопроектів є врегулювання на законодавчому рівні нагальних проблем „зеленої“ генерації, зменшення фінансового навантаження на кінцеву ціну через високий рівень „зеленого“ тарифу, досягнення балансу інтересів суспільства, споживачів електричної енергії та учасників ринку електричної енергії, запобігання дефіциту коштів на ринку електричної енергії, покращення платоспроможності ДП „Гарантований покупець“, забезпечивши одночасно подальший розвиток відновлюваної енергетики”, — зазначили в Комітеті.
Вирішено було підтримати урядовий законопроект, який закріплює меморандум, досягнутий між урядом та виробниками “зеленої” електроенергії, зокрема яким передбачено зниження “зелених” тарифів та відповідальність за небаланси.
“За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти урядовий законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658 від 15.06.2020 р.) у першому читанні за основу”, — наголошують у Комітеті.
Довідка. Повна назва законопроекту № 3658 — “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії”. Ініціатор Міненерго.
Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець зазначала, що цей законопроект допоможе Україні значно зекономити кошти, а саме близько 7 млрд грн щорічно.
“Закликаю народних депутатів оперативно розглянути законопроект, оскільки він дасть змогу стабілізувати галузь. Виробники і інвестори ВДЕ отримають визначеність у своїй подальшій діяльності: зокрема, що стосується розрахунків за кредитами. В свою чергу, держава отримує механізм реструктуризації боргу, що виник у ДП „Гарантований покупець“ (на сьогодні це близько 14 млрд грн). Новий механізм підтримки „зеленої“ енергетики визначає чіткі умови подальшого функціонування ринку”, — розповідала Буславець.