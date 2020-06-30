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Профильный комитет ВР поддержал законопроект о "зеленой" энергетике

Профильный комитет ВР поддержал законопроект о "зеленой" энергетике

Киев  •  УНН

 • 22321 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Энергетический Комитет ВР рассмотрел правительственный и альтернативный ему законопроекты о производстве “зеленой” электроэнергии, сообщает УНН.

"Целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне насущных проблем "зеленой" генерации, уменьшение финансовой нагрузки на конечную цену из-за высокого уровня "зеленого" тарифа, достижение баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии, предотвращение дефицита средств на рынке электрической энергии, улучшение платежеспособности ГП "Гарантированный покупатель", обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики", - отметили в Комитете.

Решено было поддержать правительственный законопроект, который закрепляет меморандум, достигнутый между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии, в частности предусматривающий снижение "зеленых" тарифов и ответственность за небалансы.

"По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (рег. № 3658 от 15.06.2020 гг.) в первом чтении", - отмечают в Комитете.

Справка. Полное название законопроекта № 3658 - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". Инициатор Минэнерго.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец отмечала, что этот законопроект поможет Украине значительно сэкономить средства, а именно около 7 млрд грн ежегодно.

"Призываю народных депутатов оперативно рассмотреть законопроект, поскольку он позволит стабилизировать отрасль. Производители и инвесторы ВИЭ получат определенность в своей дальнейшей деятельности: в частности, что касается расчетов по кредитам. В свою очередь, государство получает механизм реструктуризации долга, возникшего у ГП "Гарантированный покупатель" (на сегодня это около 14 млрд грн). Новый механизм поддержки "зеленой" энергетики определяет четкие условия дальнейшего функционирования рынка", - рассказывала Буславец.

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