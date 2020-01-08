Нардепы 9 созыва уже получили почти 6 млн гривен компенсации за жилье

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115002 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113479 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127295 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105136 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107927 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108038 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130647 просмотра

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Нардепы 9 созыва уже получили почти 6 млн гривен компенсации за жилье

Нардепы 9 созыва уже получили почти 6 млн гривен компенсации за жилье

Киев  •  УНН

 • 15589 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народных депутата получили компенсацию за жилье объемом почти 6 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Аппарат Верховной Рады Украины.

Так, в декабря 2019 года в период с 29 августа по 31 декабря 2019 года была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом 5 807 978 грн.

Напомним, за август-декабрь прошлого года наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены депутатской фракции "Слуга народа" Андрей Костин и Артем Дмитрук - более 81 000 гривен.

Как сообщалось ранее в УНН, Порошенко, Корниенко и Дубинского лишили выплат на сумму более 3 млн грн из-за прогулов.

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