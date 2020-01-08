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Найбільшу суму компенсації за житло отримали нардепи із "Слуги народу"

Найбільшу суму компенсації за житло отримали нардепи із "Слуги народу"

Київ • УНН

 • 18173 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. За серпень-грудень минулого року найбільшу суму компенсації за житло отримали члени депутатської фракції "Слуга народу" Андрій Костін та Артем Дмитрук – понад 81 тисячу гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Аппарат Верховної Ради України.

Так, серед 158 народних депутатів України, які скористалися правом отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номеру у грудні 2019 року за період з 29 серпня по 31 грудня 2019 року найбільшу суму отримали Андрій Костін та Артем Дмитрук - по 81 250 гривень.

Також, по 80 935 гривень отримали член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь та член депутатської фракції "Слуга народу" Микола Кириченко.

80 600 гривень отримав інший член депутатської фракції "Слуга народу" Едуард Прощук, по 79 950 отримали його однопартійці - Павло Павліш та Олег Воронько.

Окрім того, ще один депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов та депутат від партії "Європейська Солідарність" Михайло Бондар отримали компенсацію у розмірі 79 300 гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року за період з 29 серпня по 30 листопада 2019 року було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом 3 066 165 грн.

Як повідомлялося раніше в УНН, Порошенка, Корнієнка та Дубінського позбавили виплат на суму понад 3 млн грн за прогули.

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