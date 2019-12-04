Чинні нардепи вже отримали понад 3 млн грн компенсації за житло
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 122 народних депутати отримали компенсацію за житло обсягом понад 3 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Аппарат Верховної Ради України.
Так, у листопаді 2019 року за період з 29 серпня по 30 листопада 2019 року було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом 3 066 165 грн.
Найбільшу суму компенсації за житло отримав член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олена Лис – 59 800 грн. Член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Валерій Божик та член депутатської групи "За майбутнє" Геннадій Вацак отримали по 59 000 грн. Також, 46 800 грн отримав член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Качура.
Окрім того, 7 нардепів отримали по 41 600 грн компенсації.
Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук повернув у листопаді гроші, які отримав як компенсацію за оренду житла - понад 39 тисяч гривень.