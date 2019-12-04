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Стефанчук повернув компенсацію за оренду квартири тещі

Стефанчук повернув компенсацію за оренду квартири тещі

Київ • УНН

 • 25270 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук повернув у листопаді гроші, які отримав як компенсацію за оренду житла - понад 39 тисяч гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповіді на запит в Апараті Верховної Ради України.

"Руслан Стефанчук повернув у листопаді 2019 року кошти у сумі 39 650 грн 00 копійок, отримані в якості компенсації вартості оренди житла за вересень-жовтень 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Додамо, з початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло обсягом близько 3,29 млн грн. У списку фігурував Стефанчук: за даними декларації за 2018 рік, він проживав у квартирі, що належить його тещі.

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