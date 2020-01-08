Нардепи 9 скликання вже отримали майже 6 млн гривень компенсації за житло
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народних депутати отримали компенсацію за житло обсягом майже 6 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Аппарат Верховної Ради України.
Так, у грудні 2019 року за період з 29 серпня по 31 грудня 2019 року було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом 5 807 978 грн.
Нагадаємо, за серпень-грудень минулого року найбільшу суму компенсації за житло отримали члени депутатської фракції "Слуга народу" Андрій Костін та Артем Дмитрук – понад 81 тисячу гривень.
Як повідомлялося раніше в УНН, Порошенка, Корнієнка та Дубінського позбавили виплат на суму понад 3 млн грн через прогули.