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Нардепи 9 скликання вже отримали майже 6 млн гривень компенсації за житло

Київ • УНН

 • 15591 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народних депутати отримали компенсацію за житло обсягом майже 6 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Аппарат Верховної Ради України.

Так, у грудні 2019 року за період з 29 серпня по 31 грудня 2019 року було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом 5 807 978 грн.

Нагадаємо, за серпень-грудень минулого року найбільшу суму компенсації за житло отримали члени депутатської фракції "Слуга народу" Андрій Костін та Артем Дмитрук – понад 81 тисячу гривень.

Як повідомлялося раніше в УНН, Порошенка, Корнієнка та Дубінського позбавили виплат на суму понад 3 млн грн через прогули.

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