Народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Задорожного, которому сегодня, 15 июля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине, исключили из партии. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает УНН.

Детали

15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего - говорится в сообщении.

Напомним,

Ранее НАБУ и САП сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении. Как сообщают правоохранители, народный избранник требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.