Киев • УНН
Народного депутата Николая Задорожного исключили из партии "Слуга народа" за якобы вымогательство взятки за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.
Народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Задорожного, которому сегодня, 15 июля, НАБУ и САП сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета на Сумщине, исключили из партии. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает УНН.
Детали
15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего
Напомним,
Ранее НАБУ и САП сообщили народному депутату Николаю Задорожному о подозрении. Как сообщают правоохранители, народный избранник требовал неправомерную выгоду за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.