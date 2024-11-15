Нардепа Шевченко хотят взять на поруки двое его коллег
Киев • УНН
Народные депутаты Виктор Мороз и Анатолий Бурмич готовы взять на поруки Евгения Шевченко, которого подозревают в госизмене. Прокуратура настаивает на аресте без возможности залога.
Народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины, хотят взять на поруки нардепы Виктор Мороз и Анатолий Бурмич, передает УНН.
Во время заседания по избранию меры пресечения Шевченко его адвокат заявил, что нардепа хотят взять на поруки двое народных депутатов.
"На поруки Шевченко желают взять его коллеги по Верховной Раде, по его депутатской группе. Это народные депутаты Мороз Виктор и Бурмич Анатолий", - сказал адвокат.
Добавим
В 2022 году Виктор Мороз вышел из фракции ОПЗЖ и вступил во вновь образованную депутатскую группу "Восстановление Украины".
Анатолий Бурмич также вышел из ОПЗЖ и вступил в депутатскую группу "Восстановление Украины".
Прокуратура просит для нардепа Шевченко арест без возможности залога.
Дополнение
Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.
По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял нарративы государства-агрессора. Распространяя специально подобранную информацию и применяя различные формы манипуляций, он озвучивал искаженные факты о внешнем и внутреннем политическом курсе Украины, влияя на сознание и мнение граждан.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с Россией, не является сотрудником Главного управления разведки.
7 ноября, нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.
Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.
В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".
"Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах рф. План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости", - заявил Ермак.