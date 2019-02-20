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Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

Киев  •  УНН

 • 6871 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Народный депутат от “Батькивщины” Игорь Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании. Депутат-“антикоррупционер” Луценко не впервые “засветился” в финансовых операциях с банками, признанными неплатежеспособными, об этом пишет Апостроф, сообщает УНН.

Национальным антикоррупционным бюро Украины начата проверка достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом И. В. Луценко (уголовное производство № 52018000000001213, зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 19 декабря 2018 года). Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, указывающие на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

Речь идет о том, что выходец из “банковской” семьи (его отчим — бывший глава НБУ Владимир Стельмах) член фракции “Батькивщина”, работающий в Комитете Верховной Рады Украины по предупреждению коррупции, вывел из несплатоспроможного банка 750 тыс. грн. 20 марта 2015. На основании постановления Правления НБУ об отнесении ПАО “БАНК” КИЕВСКАЯ РУСЬ “в категорию неплатежеспособных в Банке была введена временная администрация. А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней.

Каким образом депутату удалось таким хитрым маневром вывести средства из банка, в котором были заблокированы все платежи — вопрос риторический. Но по предварительным выводам следствия, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату — в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. Однако в электронной декларации народного депутата 2015 года указано только деньги в другом банке — в ПАО “Укринбанк”: 700 007 грн, 14 000 евро и 100 000 долларов США.

История с “Укринбанком” также показательна. Этот банк был также признан неплатежеспособным Но путем сомнительных судебных решений владельцы банка, оставив государству долги перед вкладчиками, получили контроль над активами. Для этого была создана компания “Укринком”, которая назвала себя правопреемником “Укринбанка”, которую в свою очередь пытаются искусственно обанкротить и отдать активы ликвидируемого банка в качестве оплаты искусственных долгов компании “Аффинаж”, владельцами которой являются руководители того же “Укринком”. Интересно, что Игорь Луценко получил, согласно декларации, дважды 100 000 грн. от ФК “Аффинаж” в качестве “оплаты по договору уступки прав требования”.

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