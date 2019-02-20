Нардепа Ігоря Луценка звинувачують у виведенні 750 тис. грн з неплатоспроможного банку

Національним антикорупційним бюро України розпочато перевірку достовірності даних, поданих у майновій декларації народним депутатом І. В. Луценком (кримінальне провадження № 52018000000001213, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 грудня 2018 роки). Перевірка здійснюється у межах досудового розслідування НАБУ у відповідному кримінальному провадженні за фактами, встановленими спільно Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і правоохоронними органами, що вказують на вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації).

Йдеться про те, що виходець з “банківської” сім’ї (його вітчим — колишній голова НБУ Володимир Стельмах) член фракції “Батьківщина”, що працює в Комітеті Верховної Ради України із запобігання корупції, вивів з несплатоспроможного банку 750 тис. грн. 20 березня 2015 р. На підставі постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ “БАНК “КИЇВСЬКА РУСЬ” до категорії неплатоспроможних у Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію. А за день до того, 19 березня 2015 р., коли банківські платежі не проводились і вкладники не мали доступу до своїх коштів, народному депутату вдалось перерахувати 750 тис грн з власного поточного рахунку у цьому банку на поточний рахунок головного бухгалтера Банку І. В. Гнатенко. Після чого ці кошти пішли на погашення частини боргу за кредитом останньої.

Яким чином депутату вдалося таким хитрим маневром вивести кошти з банку, в якому були заблоковані всі платежі — питання риторичне. Але за попередніми висновками слідства, найімовірнішими подальшими діями обох фігурантів цієї справи стала позабанківська передача грошей головним бухгалтером банку народному депутатові — у такому випадку ці кошти мали бути відображені в електронній декларації Луценка. Проте в електронній декларації народного депутата за 2015 рік вказано лише гроші в іншому банку — у ПАТ “УКРІНБАНК”: 700 007 грн, 14 000 Євро та 100 000 доларів США.

Історія з “Укрінбанком” також є показовою. Цей банк був також визнаний несплатоспроможним. Але шляхом сумнівних судових рішень власники банку, залишивши державі борги перед вкладниками, отримали контроль над активами. Для цього була створена компанія “Укрінком”, яка назвала себе правонаступником “Укрінбанку”, яку в свою чергу намагаються штучно обанкротити і віддати активи ліквідованого банку у якості сплати штучних боргів компанії “Афінаж”, власниками якої є керівники того ж “Укрінкому”. Цікаво, що Ігор Луценко отримав, згідно декларації, двічі по 100 тисяч грн. від ФК “Афінаж” у якості “оплати по договору відступлення прав вимоги”.