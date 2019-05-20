Нардепа госпитализировали прямо из Рады после инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Народный депутат из фракции БПП был госпитализирован из здания Верховной Рады Украины сразу после инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщил источник в медицинском учреждении.
Как стало известно, по предварительным данным, у нардепа случился гипертонический криз.
Медики вывезли его через боковой выход здания Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, 20 мая Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.
Во время выступления с трибуны Президент объявил о назначении досрочных выборов в ВР.