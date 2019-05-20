Нардепа госпіталізували прямо з Ради після інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Народний депутат з фракції БПП був госпіталізований з будівлі Верховної Ради України відразу після інавгурації Президента України Володимира Зеленського. Про це УНН повідомило джерело в медичному закладі.
Як стало відомо, за попередніми даними, у нардепа стався гіпертонічний криз.
Медики вивезли його через бічний вихід будівлі Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, 20 травня Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.
Під час виступу з трибуни Президент оголосив про призначення дострокових виборів у ВР.