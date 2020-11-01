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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Нардеп Шенцев заявил, что погибший в ресторане в Харькове никогда не работал у него

Нардеп Шенцев заявил, что погибший в ресторане в Харькове никогда не работал у него

Киев  •  УНН

 • 19571 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народный депутат Дмитрий Шенцев заявил, что погибший в ресторане в Харькове никогда не работал у него. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", - написал Шанцев.

Как сообщал УНН ранее, в Харькове под утро воскресенья, 1 ноября, в ресторане мужчина, который, по предварительным данным, был охранником одного из народных депутатов, устроил стрельбу. Посетители в ответ забили его бутылками до смерти.

Правоохранители установили личность, которую нашли в ресторане в Харькове с признаками насильственной смерти. Сейчас опрашиваются свидетели происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинские Национальные Новости

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