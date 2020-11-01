Нардеп Шенцев заявив, що загиблий у ресторані в Харкові ніколи не працював у нього

"Мені щиро шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював. Крапка", - написав Шанцев.

Як повідомляв УНН раніше, у Харкові під ранок неділі, 1 листопада, в ресторані чоловік, який, за попередніми даними, був охоронцем одного з народних депутатів, влаштував стрілянину. Відвідувачі у відповідь забили його пляшками до смерті.

Правоохоронці встановили особу, яку знайшли в ресторані в Харкові з ознаками насильницької смерті. Наразі опитуються свідки події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.