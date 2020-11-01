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Смерть чоловіка у ресторані Харкова: поліція опитує свідків

Смерть чоловіка у ресторані Харкова: поліція опитує свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правоохоронці встановили особу, яку знайшли в ресторані в Харкові з ознаками насильницької смерті. Наразі опитуються свідки події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

“Поліція Харкова з’ясовує обставини смерті чоловіка в розважальному закладі. Тіло чоловіка в одному з ресторанів по вулиці Ярослава Мудрого виявлено 1 листопада близько 5:50”, — йдеться у повідомленні.

Так, на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим знаходилася зброя.

“Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин. Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у Харкові під ранок неділі, 1 листопада, в ресторані чоловік, який, за попередніми даними, був охоронцем одного з народних депутатів, влаштував стрілянину. Відвідувачі у відповідь забили його пляшками до смерті.

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