Смерть мужчины в ресторане Харькова: полиция опрашивает свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители установили лицо, которое нашли в ресторане в Харькове с признаками насильственной смерти. Сейчас опрашиваются свидетели происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Полиция Харькова выясняет обстоятельства смерти мужчины в развлекательном заведении. Тело мужчины в одном из ресторанов на улице Ярослава Мудрого выявлено 1 ноября около 5:50", - говорится в сообщении.
Так, на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие.
"Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Информация о происшествии внесена в Единый учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Харькове под утро воскресенья, 1 ноября, в ресторане мужчина, который, по предварительным данным, был охранником одного из народных депутатов, устроил стрельбу. Посетители в ответ забили его бутылками до смерти.