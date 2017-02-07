Нардеп С.Шахов вошел в депутатскую группу "Воля народа"

"Согласно регламенту, информирую о вхождении народного депутата Сергея Шахова в состав депутатской группы "Воля народа", - отметил спикер.

Напомним, что после выхода ряд парламентариев из группы, депутатская группа "Воля народа" оказались на грани роспуска, поскольку в ее составе было меньше парламентариев чем минимальное количество необходимых для голосования.

Как сообщал УНН, народный депутат Сергей Мельничук написал заявление о выходе из группы "Воля народа".