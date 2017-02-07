Нардеп С.Шахов вошел в депутатскую группу "Воля народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Внефракционный народный депутат Сергей Шахов вошел в депутатскую группу "Воля народа". Соответствующее объявление во время пленарного заседания сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Согласно регламенту, информирую о вхождении народного депутата Сергея Шахова в состав депутатской группы "Воля народа", - отметил спикер.
Напомним, что после выхода ряд парламентариев из группы, депутатская группа "Воля народа" оказались на грани роспуска, поскольку в ее составе было меньше парламентариев чем минимальное количество необходимых для голосования.
Как сообщал УНН, народный депутат Сергей Мельничук написал заявление о выходе из группы "Воля народа".