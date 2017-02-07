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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нардеп С.Шахов увійшов до депутатської групи "Воля Народу"

Київ • УНН

 • 8317 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Позафракційни народний депутат Сергій Шахов увійшов до депутатської групи "Воля Народу". Відповідне оголошення під час пленарного засідання зробив Голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

Нардеп С.Шахов увійшов до депутатської групи "Воля Народу"

"Відповідно до регламенту, інформую про входження народного депутата Сергія Шахова до складу депутатської групи "Воля народу", - зазначив спікер.

Нагадаємо, що після виходу низьки парламентарів з групи, депутатська група "Воля народу" опинилися на межі розпуску, оскільки у її складі було менше парламентарів ніж мінімальна кількість необхідних для голосування.

Як повідомляв УНН, народний депутат Сергій Мельничук написав заяву про вихід з групи “Воля народу”.

Українські Національні Новини

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