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Нардеп рассказал о деталях нападения на него в Одесской области

Нардеп рассказал о деталях нападения на него в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Народный депутат Украины Александр Урбанский рассказал о подробностях нападения на него в Одесской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приехали с женой в Санжейку, где у нас несколько лет есть дача. Наши друзья приехали туда же отдохнуть и арендовали отель (хозяином которого, как оказалось позже, был Владимир Зинченко). Мы встретились с друзьями и около 21 часа сели за поздний ужин. Пришел Зинченко, которого я до того ни разу не видел", - написал Урбанский.

По его словам, Зинченко был чем-то возбужден, агрессивен, по виду можно было предположить, что тот нетрезв, что впоследствии и подтвердила экспертиза.

"Предложил нашим друзьям выйти на разговор. Мы, видя, что Зинченко чем-то "взвинчен", пошли следом. Разговор шел на повышенных тонах и касался порядка оплаты", - отметил Урбанский.

Он добавил, что Зинченко использовал много нецензурных выражений, в том числе, в адрес жены Урбанского.

"Я обратился к нему с просьбой воздержаться от этого. Но после этого Зинченко протянул руки к моей шее. Я успел перехватить руки и отбросил их. Зинченко сделал пару шагов назад, жестикулируя так, как будто он вытаскивает оружие", - рассказал нардеп.

После этого, по словам Урбанского, Зинченко сделал два выстрела, один из которых попал Урбанскому в ногу. Кроме того, Зинченко стал угрожать прострелить Урбанскому в голову.

Те, кто выбежал на шум и звуки выстрелов, вызвали "скорую" и полицию. Сейчас, по словам нардепа, все в порядке, пулю вытащили.

"Искать в бытовом конфликте какую-то политическую составляющую или разводить какие-то инсинуации лично я никакого смысла не вижу", - добавил Урбанский.

Напомним, вчера в Одесской области народный депутат Украины Александр Урбанский получил ранения из травматического оружия.

Как сообщал УНН, полиция задержала мужчину, который стрелял в народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

По данным полиции, следователи будут просить для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

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