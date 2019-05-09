Нардеп розповів про деталі нападу на нього в Одеській області

"Приїхали з дружиною до Санжейки, де у нас кілька років є дача. Наші друзі приїхали туди ж відпочити і орендували готель (господарем якого, як виявилося пізніше, був Володимир Зінченко). Ми зустрілися з друзями і близько 21-ї години сіли за пізню вечерю. Прийшов Зінченко, якого я до того жодного разу не бачив", - написав Урбанський.

За його словами, Зінченко був чимось збуджений, агресивний, з вигляду можна було припустити, що той нетверезий, що згодом і підтвердила експертиза.

"Запропонував нашим друзям вийти на розмову. Ми, бачачи, що Зінченко чимось "напружений", пішли слідом. Розмова йшла на підвищених тонах і стосувався порядку оплати", - зазначив Урбанський.

Він додав, що Зінченко використовував багато нецензурних виразів, у тому числі, на адресу дружини Урбанського.

"Я звернувся до нього з проханням утриматися від цього. Але після цього Зінченко простягнув руки до моєї шиї. Я встиг перехопити руки і відкинув їх. Зінченко зробив пару кроків назад, жестикулюючи так, як ніби він витягує зброю", - розповів нардеп.

Після цього, за словами Урбанського, Зінченко зробив два постріли, один з яких потрапив Урбанському в ногу. Крім того, Зінченко став погрожувати прострелити Урбанському в голову.

Ті, хто вибіг на шум і звуки пострілів, викликали "швидку" і поліцію. Зараз, за словами нардепа, все в порядку, кулю витягли.

"Шукати в побутовому конфлікті якусь політичну складову або розводити якісь інсинуації особисто я ніякого сенсу не бачу", - додав Урбанський.

Нагадаємо, вчора в Одеській області народний депутат України Олександр Урбанський отримав поранення з травматичної зброї.

Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка, який стріляв в народного депутата в одному з готельних комплексів в Одеській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.

За даними поліції, слідчі проситимуть для зловмисника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.