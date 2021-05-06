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Нардеп о споре Scania и "Журавлыны": во время суда политики должны воздержаться от поддержки любой из сторон

Нардеп о споре Scania и "Журавлыны": во время суда политики должны воздержаться от поддержки любой из сторон

Киев  •  УНН

 • 24940 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В судебном споре шведского производителя грузовиков Scania и их бывшего дилера — украинской компании “Журавлына” — не уместны поддержка политиков любой из сторон, а также политическое лоббирование интересов иностранного инвестора, считает народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко, информирует УНН.

Цитата

“Политики всегда должны быть аккуратны в суждениях, когда идет судебный процесс. Политического лоббизма вообще не должно быть: политики должны заниматься политикой, а бизнесмены — бизнесом, и эти сферы должны пересекаться только в рамках рабочих групп. А любые конфликты должны решаться непосредственно между компаниями — туда не должны влазить никакие политики”, — считает нардеп Устенко.

Детали

Отдельно парламентарий подчёркивает, что лоббирование интересов иностранного инвестора украинскими представителями власти абсолютно недопустимо, ведь это мешает развиваться украинскому бизнесу.

“Самое главное, чтобы, конечно, государство поддерживало национального инвестора. Украинский инвестор в любом случае гораздо ценнее, потому что все страны становятся понемногу эгоистами. Все задумываются в первую очередь о себе, о своей экономике. Мы, в свою очередь, к сожалению, этого не делаем и не делали на протяжении 30 лет”, — резюмирует Алексей Устенко.

Дополнение

Напомним, после проигрыша в суде первой инстанции своему бывшему украинскому дилеру “Журавлына”, шведский производитель грузовиков Scania подключил политические инструменты влияния на судебную власть. Так, позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.

Scania Украина также заручились поддержкой народных депутатов из “Слуги народа”, в частности, главы Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции.

Даже во время судебного процесса Scania устроила бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” главе Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

Scania даже сделала попытку пожаловаться Министерству юстиции и пригрозить международными судами из-за решения украинского суда первой инстанции не в их пользу.

Стоит отдать должное беспристрастности Минюста: в ведомстве подчеркнули, “что независимость и неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины, а влияние на судей любым способом запрещается”, поэтому “Министерство не имеет права влиять на судебные органы и на судебный процесс”.

“Минюст имеет полномочия на урегулирование споров, но не имеет права подменять собой суды”, — отметили там, предложив участникам спора пользоваться правом на отстаивание своих интересов законным способом — в судебном порядке.

В Совете бизнес-омбудсмена, которые так же как и парламентская ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, должны отстаивать интересы украинского и иностранного бизнеса при условии незаконного произвола органов государственной власти, УНН объяснили, что не будут вмешиваться в конфликт шведского гиганта Scania и украинского предприятия. Там беспристрастно отметили, что судебные процессы между двумя субъектами хозяйствования не относятся к компетенции Совета бизнес-омбудсмена.

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