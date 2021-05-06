Нардеп про суперечку Scania і "Журавлина": під час суду політики повинні утриматися від підтримки будь-якої зі сторін

Цитата

“Політики завжди повинні бути обережні в судженнях, коли йде судовий процес. Політичного лобізму взагалі не повинно бути: політики повинні займатися політикою, а бізнесмени — бізнесом, і ці сфери повинні перетинатися тільки в рамках робочих груп. А будь-які конфлікти повинні вирішуватися безпосередньо між компаніями — туди не повинні влазити ніякі політики”, — вважає нардеп Устенко.

Деталі

Окремо парламентар підкреслює, що лобіювання інтересів іноземного інвестора українськими представниками влади абсолютно неприпустимо, адже це заважає розвиватися українському бізнесу.

“Найголовніше, щоб, звичайно, держава підтримувала національного інвестора. Український інвестор в будь-якому випадку набагато цінніше, тому що всі країни стають потроху егоїстами. Всі замислюються в першу чергу про себе, про свою економіку. Ми, в свою чергу, на жаль, цього не робимо і не робили протягом 30 років”, — резюмує Олексій Устенко.

Доповнення

Нагадаємо, після програшу в суді першої інстанції своєму колишньому українському дилеру “Журавлина”, шведський виробник вантажівок Scania підключив політичні інструменти впливу на судову владу. Так, позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням.

Scania Україна також заручилася підтримкою народних депутатів з “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка в своєму блозі чітко озвучує позицію тільки шведської компанії і свої сумніви в неупередженості суду першої інстанції.

Навіть під час судового процесу Scania влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і “обід в колі друзів однодумців” народним депутатам від “Слуги народу” голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого “слуга народу” Галина Янченко вкотре публічно в судовому спорі двох інвесторів — українського та іноземного — підтримала шведську Scania.

Scania навіть зробила спробу поскаржитися Міністерству юстиції і пригрозити міжнародними судами через рішення українського суду першої інстанції не в їх користь.

Варто віддати належне неупередженості Мін’юсту: у відомстві підкреслили, “що незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією і законами України, а вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється”, тому “Міністерство не має права впливати на судові органи і на судовий процес”.

“Мін’юст має повноваження на врегулювання суперечок, але не має права підміняти собою суди”, — відзначили там, запропонувавши учасникам спору користуватися правом на відстоювання своїх інтересів у законний спосіб — в судовому порядку.

У Раді бізнес-омбудсмена, які так само як і парламентська ТСК з питань захисту прав інвесторів, повинні відстоювати інтереси українського та іноземного бізнесу за умови незаконного свавілля органів державної влади, УНН пояснили, що не втручатимуться в конфлікт шведського гіганта Scania і українського підприємства. Там неупереджено зазначили, що судові процеси між двома суб’єктами господарювання не належать до компетенції Ради бізнес-омбудсмена.