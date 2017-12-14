Нардеп о бензине в 2018: дешевле не будет

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Принятые изменения в налоговое законодательство содержат в себе много "сюрпризов" для украинцев. Об этом на своей странице в Facebook народный депутат Украины Виктор Пинзеник, передает УНН.

По его словам, принятие их (изменений — ред.) происходило быстро и хаотически, а потому последствия принятого налогового законодательства еще только предстоит проанализировать.

Среди принятых новелл Пинзеник назвал следующие:

— ввоз нефтепродуктов и сжиженного газа с платой при таможенном оформлении “филькиной грамотой”, то есть векселями;

— установление налога на экспорт сои, рапса, подсолнечника (через специальный режим НДС)

— уменьшение в разы ставки налога на и так высокоприбыльную добычу украинского газа;

— установление дотационного режима на импорт оборудования (предоставлением права не платить 24 месяца НДС)

— освобождение от уплаты НДС и акциза при импорте электромобилей;

— право уменьшать налог на прибыль на сумму уплаченного акциза за дизтопливо для локомотивов и самосвалов.

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Также, по его словам, не удалось принять нормы относительно уменьшения налоговой нагрузки на импорт нефтепродуктов. Следовательно, убежден Пензеник, цены на топливо для украинских водителей в следующем году только расти.

“Неприятие норм относительно уменьшения налоговой нагрузки на импорт нефтепродуктов свидетельствует о том, что фискальных предпосылок для удешевления бензина и дизельного топлива не создан и они будут ритмично расти в 2018 году синхронно с девальвацией национальной денежной единицы”, — написал он.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДТ в рознице составил около 5%. Сегодня, А-95 стоит около 30 грн за литр, и согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

Ситуацией на рынке заинтересовался АМКУ, однако эксперты утверждают, что никакого сговора между операторами нет. А цены на топливо — выросли по объективным причинам.

Украинские Национальные Новости

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