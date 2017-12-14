Нардеп про бензин у 2018: дешевше не буде

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ухвалені зміни до податкового законодавства містять в собі багато "сюрпризів" для українців. Про це на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Віктор Пинзеник, передає УНН.

За його словами, ухвалення їх відбувалося швидко та хаотичної, а тому наслідки прийнятого податкового законодавства ще тільки доведеться проаналізувати.

Серед прийнятих новел Пинзеник назвав наступні:

- ввезення нафтопродуктів та скрапленого газу з платою при митному оформленні «фільчиною грамотою», себто векселями;

- встановлення податку на експорт сої, ріпаку, соняшника (через особливий режим ПДВ);

- зменшення в рази ставки податку на і так високоприбутковий видобуток українського газу;

- встановлення дотаційного режиму на імпорт обладнання (наданням права не платити 24 місяці ПДВ)

- звільнення від сплати ПДВ та акцизу при імпорті електромобілів;

- право зменшувати податок на прибуток на суму сплаченого акцизу за дизпаливо для локомотивів та самоскидів.

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Також, за його словами, не вдалося прийняти норми стосовно зменшення податкового навантаження на імпорт нафтопродуктів. А відтак, переконаний Пенщеник, ціни на пальне для українських водіїв у наступному році лише ростимуть.

"Неприйняття норм стосовно зменшення податкового навантаження на імпорт нафтопродуктів свідчить про те, що фіскальних передумов для здешевлення бензину та дизельного палива не створено і вони будуть ритмічно зростати у 2018 році синхронно з девальвацією національної грошової одиниці", - написав він.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі становило близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.

Ситуацією на ринку зацікавився АМКУ, проте експерти переконують, що ніякої змови між операторами немає. А ціни на пальне - зросли з об'єктивних причин.

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