Нардеп про бензин у 2018: дешевше не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ухвалені зміни до податкового законодавства містять в собі багато "сюрпризів" для українців. Про це на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Віктор Пинзеник, передає УНН.
За його словами, ухвалення їх відбувалося швидко та хаотичної, а тому наслідки прийнятого податкового законодавства ще тільки доведеться проаналізувати.
Серед прийнятих новел Пинзеник назвав наступні:
- ввезення нафтопродуктів та скрапленого газу з платою при митному оформленні «фільчиною грамотою», себто векселями;
- встановлення податку на експорт сої, ріпаку, соняшника (через особливий режим ПДВ);
- зменшення в рази ставки податку на і так високоприбутковий видобуток українського газу;
- встановлення дотаційного режиму на імпорт обладнання (наданням права не платити 24 місяці ПДВ)
- звільнення від сплати ПДВ та акцизу при імпорті електромобілів;
- право зменшувати податок на прибуток на суму сплаченого акцизу за дизпаливо для локомотивів та самоскидів.
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Також, за його словами, не вдалося прийняти норми стосовно зменшення податкового навантаження на імпорт нафтопродуктів. А відтак, переконаний Пенщеник, ціни на пальне для українських водіїв у наступному році лише ростимуть.
"Неприйняття норм стосовно зменшення податкового навантаження на імпорт нафтопродуктів свідчить про те, що фіскальних передумов для здешевлення бензину та дизельного палива не створено і вони будуть ритмічно зростати у 2018 році синхронно з девальвацією національної грошової одиниці", - написав він.
Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі становило близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.
Ситуацією на ринку зацікавився АМКУ, проте експерти переконують, що ніякої змови між операторами немає. А ціни на пальне - зросли з об'єктивних причин.