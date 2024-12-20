Нардеп признан виновным в коррупции: суд отклонил апелляцию
Киев • УНН
Суд признал народного депутата IX созыва виновным в коррупционном правонарушении за неправомерное использование полномочий. Депутат будет внесен в реестр коррупционеров и оштрафован.
Народный избранник противоправно использовал свои депутатские полномочия для получения от Министерства здравоохранения и ГБР сведений, необходимых для реализации своих личных интересов. Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Народному депутату ІХ созыва, которого ранее суд признал виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, отказано отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Отмечается, что суд согласился с позицией прокурора и признал народного депутата Украины виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП. Решение суда вступило в законную силу. Фигурант будет включен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Суд применил к нему административное взыскание в виде штрафа.
Напомним,
Верховный Суд не удовлетворил требование нардепа Дубинского о признании бездействия ВР относительно неназначения президентских выборов. Сейчас подозреваемый в госизмене депутат находится под стражей в СИЗО.
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