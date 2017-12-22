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Нардеп предупредил об опасности рождественских ярмарок

Киев • УНН

 • 10317 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Рождественские ярмарки являются зоной повышенной опасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Нардеп предупредил об опасности рождественских ярмарок

Посещая праздничные ярмарки, украинский потребитель рискует наткнуться несвежие продукты питания и фальсифицированные напитки, предостерег депутат.

"Пришло время праздничных ярмарок (с медом, салом, различными домашними закусками), которые с окраин перебираются к центральным частям городов и располагаются под самыми новогодними елками.

Да, ароматы этих ярмарок создают праздничную атмосферу и настраивают на позитив, но, к сожалению, сами эти ярмарки сегодня являются источником повышенной опасности. Спрос и ажиотаж стимулируют недобросовестных продавцов прибегать к различным уловкам. Начиная от продажи фальсифицированного алкоголя и заканчивая несвежими продуктами питания, некачественными напитками, вроде кофе и чая", - написал он.

Также следует быть осмотрительными, покупая домашнюю выпечку. Реализаторы такой продукции часто работают без надлежащих документов.

"Если сами собрались пробовать продукты с новогодних ярмарок, то советую хотя бы детей от этого уберечь", - отметил С.Тригубенко.

Он напомнил, что уровень фальсификата товаров на рынке сегодня составляет от 30% до 50%.

"Если речь идет об алкоголе - то все 70% рынка принадлежат подпольным производителям. И поверьте, что зимние праздники - это для них настоящая жатва..." - написал нардеп и призвал украинцев беречь себя.

Напомним, на выходных в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

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