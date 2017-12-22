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Нардеп попередив про небезпеку різдвяних ярмарок

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Різдвяні ярмарки є зоною підвищеної небезпеки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.

Нардеп попередив про небезпеку різдвяних ярмарок

Відвідуючи святкові ярмарки, український споживач ризикує натрапити на несвіжі продукти харчування та фальсифіковані напої, застеріг депутат.

"На часі святкові ярмарки (із медом, салом, різними домашніми закусками), які з околиць перебираються до центральних частин міст та розташовуються під самими новорічними ялинками.

Так, пахощі цих ярмарок створюють святкову атмосферу і налаштовують на позитив, але, на жаль, самі ці ярмарки сьогодні є джерелом підвищеної небезпеки. Попит та ажіотаж стимулюють недобросовісних продавців вдаватися до найрізноманітніших хитрощів. Починаючи від продажу фальсифікованого алкоголю і завершуючи несвіжими продуктами харчування, неякісними напоями, на кшталт кави і чаю", - написав він.

Також слід бути обачними, купуючи домашню випічку. Реалізатори такої продукції часто працюють без належних документів.

"Якщо вже самі зібралися куштувати продукти з новорічних ярмарок, то раджу хоча б дітей від цього уберегти", - зауважив С.Тригубенко.

Він нагадав, що рівень фальсифікату товарів на ринку сьогодні сягає від 30% до 50%.

"Якщо йдеться про алкоголь - то тут усі 70% ринку належать підпільним виробникам. І повірте, що зимові свята - це для них справжні жнива..." - написав нардеп і закликав українців берегтися.

Нагадаємо, на вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

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