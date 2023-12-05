Нардеп от ОПЗЖ дважды ехал в командировку за границу "на три дня", а пробыл в Венгрии 2 месяца - расследование
Киев • УНН
Народный депутат Украины Виталий Борт продолжил две официальные поездки в Венгрию гораздо дольше, чем разрешенные три дня, каждый раз находясь там в целом на 54 дополнительных дня. Его длительное пребывание в Венгрии привело к пропуску парламентских заседаний и вызвало вопросы, поскольку он встречался с венгерским депутатом, которому запрещен въезд в Украину.
Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Виталий Борт дважды выезжал в командировку в Венгрию на несколько дней, и каждый раз задерживался там на месяц. Об этом говорится в расследовании "Схем", передает УНН.
Детали
В командировку "на три дня" Борт выезжал в апреле и июле, по согласованию спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, однако каждый раз не возвращался вовремя. Об этом свидетельствуют данные пересечения границы.
12 апреля 2023 года Борт покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией и вернулся тем же маршрутом через месяц - 12 мая 2023 года.
Как сообщили в аппарате Верховной Рады, в этот период Борт находился в командировке в Венгрии, но командировался депутат всего на три дня - с 12 по 14 апреля 2023 года. Таким образом, Борт пробыл за границей на 28 дней больше, чем предполагалось командировкой. За это время депутат пропустил два дня работы в сессионном зале Верховной Рады - 2-го и 3-го мая.
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Что касается июльской командировки, то Виталий Борт выехал также через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией, а вернулся 30 июля. В аппарате Верховной Рады сообщили, что в июле этого года Борт по согласованию председателя парламента имел командировку в Венгрию, но только на три дня - с 3-го по 5-е июля.
В результате, Виталий Борт находился за границей на 26 дней больше, чем предусматривала командировка, и пропустил пять дней работы в сессионном зале Верховной Рады - 13-14 июля и 26-28 июля.
Из отчетов Борта, который журналисты получили на запрос из аппарата ВР, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента - соратником премьер-министра Виктора Орбана. Борт не ответил на вопросы журналистов, почему находился за границей дольше определенного в разрешении на выезд времени.
Кто такой Лоринц Ночо
Лоринц Ночо - заместитель лидера Христианско-Демократической народной партии, которая входит в коалицию с правящей партией "Фидес" премьер-министра Венгрии Орбана.
Лоринц Ночо - заместитель лидера Христианско-Демократической народной партии, которая входит в коалицию с правящей партией "Фидес" премьер-министра Венгрии Орбана. В 2021 году Ночо запретили въезд в Украину на три года. Как писали тогда в СМИ, основанием такого решения стала агитация за политическую партию на Закарпатье во время местных выборов в Украине 2020 года, что прямо запрещается Избирательным кодексом Украины. С Ночо, согласно отчетам, Борт обсуждал в поездках "перспективы формирования добрососедских отношений" и "вопросы углубления межпарламентского сотрудничества".
Почему-то такие контакты депутата от ОПЗЖ в Венгрии не вызывают предостережений ни у руководства ВРУ, ни в Службе безопасности Украины
В это время в Украине уже действовал запрет на выезд для чиновников без надлежащих оснований. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Борт провел за границей 207 дней. Борт является членом группы по межпарламентским по межпарламентским связям с Венгрией.
При этом, ни в одном из этих двух отчетов Борт не указал, почему задержался в Венгрии дольше положенного времени. В это время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц без надлежащих на то оснований. Вместе с тем часть народных избранников жалуется на выборочное утверждение командировок.
Нардеп от ОПЗЖ дважды ехал в командировку за границу "на три дня", а пробыл в Венгрии 2 месяца - расследование
Народный депутат Украины Виталий Борт продолжил две официальные поездки в Венгрию гораздо дольше, чем разрешенные три дня, каждый раз находясь там в целом на 54 дополнительных дня. Его длительное пребывание в Венгрии привело к пропуску парламентских заседаний и вызвало вопросы, поскольку он встречался с венгерским депутатом, которому запрещен въезд в Украину.
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