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Нардеп из оборонного комитета о "мобильно-передвижных" ТЦК: имеют право на существование

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Народный депутат Федор Вениславский подтвердил возможность работы ТЦК в мобильно-передвижном формате, не видя законодательных препятствий. Это решение может быть принято Кабмином или Командованием ВСУ, учитывая российские удары и диджитализацию процессов.

Нардеп из оборонного комитета о "мобильно-передвижных" ТЦК: имеют право на существование

Работа ТЦК и СП в "мобильно-передвижном" формате имеет право на существование. Такое мнение высказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Я с точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения, проблем не вижу, потому что в законе не предусмотрено, что ТЦК и СП должны находиться в четко определенных местах, учитывая те целенаправленные удары рф, которые она в течение последнего месяца практикует по территории ТЦК. Я думаю, что мобильные ТЦК на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, которые могут быть приняты Кабинетом министров или Командованием Вооруженных сил, они имеют право на существование", - считает Вениславский.

Он напомнил, что ВР приняла закон в 2023 году об усилении мобилизации.

"Мы фактически выполнили все требования. Диджитализация, перенос всех этих вопросов и цифровой режим, оно существенно облегчает деятельность мобильных ТЦК, а современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам, поэтому я в целом проблем не вижу, но это решение Командования, ВР к этому отношения не имеет", - сказал Вениславский.

Дополнение

В начале июля представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявлял, что из-за российских ударов по украинским территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК) их работу придется переформатировать.

Впоследствии народный депутат Александр Федиенко заявил о том, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки перейдут на мобильно-передвижной элемент работы. Также будет усилена работа в цифровом формате.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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