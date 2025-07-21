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Нардеп з оборонного комітету про "мобільно-пересувні" ТЦК: мають право на існування

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Народний депутат Федір Веніславський підтвердив можливість роботи ТЦК у мобільно-пересувному форматі, не бачачи законодавчих перешкод. Це рішення може бути ухвалене Кабміном або Командуванням ЗСУ, враховуючи російські удари та діджиталізацію процесів.

Нардеп з оборонного комітету про "мобільно-пересувні" ТЦК: мають право на існування

Робота ТЦК та СП у "мобільно-пересувному" форматі має право на існування. Таку думку висловив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я, з точки зору нормативно-правового забезпечення, з точки зору законодавчого забезпечення, проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що ТЦК та СП мають перебувати в чітко визначених місцях, враховуючи ті цілеспрямовані удари рф, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК. Я думаю, що мобільні ТЦК на рівні підзаконних нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені Кабінетом міністрів або Командуванням Збройних сил, вони мають право на існування", - вважає Веніславський.

Він нагадав, що ВР ухвалила закон у 2023 році про посилення мобілізації.

"Ми фактично виконали всі вимоги. Диджиталізація, перенесення всіх цих питань і цифровий режим, воно суттєво полегшує діяльність мобільних ТЦК, а сучасні технології дозволяють забезпечити й комп'ютерним зв'язком, й доступом до баз, тому я в цілому проблем не бачу, але це рішення Командування, ВР до цього відношення не має", - сказав Веніславський.

Доповнення

На початку липня речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявляв, що через російські удари по українськім територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) їхню роботу доведеться переформатувати.

Згодом народний депутат Олександр Федієнко заявив про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перейдуть на мобільно пересувний елемент роботи. Також буде посилено роботу в цифровому форматі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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