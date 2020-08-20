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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76494 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100824 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106415 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126298 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100970 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101833 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103824 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Сейчас обсуждается выделение 55 млн грн для финансирования онкоцентра в Харькове - Кучер

Сейчас обсуждается выделение 55 млн грн для финансирования онкоцентра в Харькове - Кучер

Киев  •  УНН

 • 10633 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На уровне правительства обсуждается возможность выделения 55 млн грн для финансирования областного онкоцентра, строительство которого было заморожено. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Относительно онкоцентра, мы включили в объект "Большого строительства" на 2021 год, уже подали документы потому что это крайне важный центр для всей восточной Украины. На сегодня, я лично уже трижды был у Премьер-министра Украины, я разговаривал с ним, когда он был с рабочим визитом здесь... Подан законопроект, чтобы изменить, чтобы отдельной строкой вставить финансирование нашего онкоцентра. Сейчас сумма которая обсуждается - это 55 млн грн", - рассказал Кучер.

Напомним, в 2018 году в Харькове возвели фундамент нового онкоцентра, и после этого строительство было заморожено.

Как сообщалось, Степанов анонсировал создание многопрофильной больницы в Донецкой области.

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