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Наразі обговорюється виділення 55 млн грн для фінансування онкоцентру у Харкові – Кучер

Наразі обговорюється виділення 55 млн грн для фінансування онкоцентру у Харкові – Кучер

Київ • УНН

 • 10638 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На рівні уряду обговорюється можливість виділення 55 млн грн для фінансування обласного онкоцентру, будівництво якого було заморожене. Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Щодо онкоцентру, ми включили в об'єкт "Великого будівництва" на 2021 рік, вже подали документи тому що це вкрай важливий центр для всієї східної України. На сьогодні, я особисто вже тричі був у Прем’єр-міністра України, я розмовляв з ним, коли він був з робочим візитом тут…Подано законопроект, щоб змінити, щоб окремою строкою вставити фінансування нашого онкоцентру. Зараз сума яка обговорюється – це 55 млн грн", - розповів Кучер.

Нагадаємо, у 2018 році в Харкові звели фундамент нового онкоцентру, й після цього будівництво було заморожено.

Як повідомлялося, Степанов анонсував створення багатопрофільної лікарні на Донеччині.

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