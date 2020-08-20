Наразі обговорюється виділення 55 млн грн для фінансування онкоцентру у Харкові – Кучер

"Щодо онкоцентру, ми включили в об'єкт "Великого будівництва" на 2021 рік, вже подали документи тому що це вкрай важливий центр для всієї східної України. На сьогодні, я особисто вже тричі був у Прем’єр-міністра України, я розмовляв з ним, коли він був з робочим візитом тут…Подано законопроект, щоб змінити, щоб окремою строкою вставити фінансування нашого онкоцентру. Зараз сума яка обговорюється – це 55 млн грн", - розповів Кучер.

Нагадаємо, у 2018 році в Харкові звели фундамент нового онкоцентру, й після цього будівництво було заморожено.

Як повідомлялося, Степанов анонсував створення багатопрофільної лікарні на Донеччині.



