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В конце 2017 года количество работающих украинцев уменьшилось

В конце 2017 года количество работающих украинцев уменьшилось

Киев  •  УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В IV квартале 2017 года уровень занятости населения составил 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, передает УНН с ссылкой на данные Госстатистики.

“Уровень занятости населения составлял 55,4%, что на 0,3 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Уровень безработицы среди экономически активного населения в IV квартале 2017 году составил 9,9% ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2017 года составило 16 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста −1,8 млн человек.

Ранее сообщалось, по данным Госслужбы занятости, среди безработных почти у 42% есть высшее образование, а в таких городах, как Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, — 80-90% безработных с высшим образованием.

Напомним, экономистам, менеджерам, юристам, операторам компьютерного набора, почтальонам и охранникам устроиться на работу в Украине труднее всего.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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