Наприкінці 2017 року кількість працюючих українців зменшилась

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У ІV кварталі 2017 року рівень зайнятості населення становив 55,4%, що на 0,3 в.п. менше порівняно з відповідним періодом 2016 року, передає УНН с посиланням на дані Держстатистики.

“Рівень зайнятості населення становив 55,4%, що на 0,3 в.п. менше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Рівень безробіття серед економічно активного населення у IV кварталі 2017 році становив 9,9%”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у ІV кварталі 2017 року становила 16 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку —1,8 млн осіб.

Раніше повідомлялось, за даними Держслужби зайнятості, серед безробітних майже 42% мають вищу освіту, а у таких містах, як Київ, Одеса, Харків, Львів, Суми, Дніпро, — 80-90% безробітних з вищою освітою.

Нагадаємо, економістам, менеджерам, юристам, операторам комп’ютерного набору, листоношам та охоронцям влаштуватись на роботу в Україні найважче.

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