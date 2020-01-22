"Наполи" обыграло "Лацио" в 1/4 финала Кубка Италии

Единственное взятие ворот в игре произошло уже на 2-й минуте. Инсинье вошел с левой части штрафной площади, обошел двух футболистов римлян и отправил мяч между ног голкиперу Стракоша - 1:0.

В конце десятой минуты подопечные Симоне Индзаги имели реальный шанс выровнять положение, но Иммобиле под слизнувся выполняя 11-метровый удар и мяч ушел выше ворот.

Еще с середины тайма коллективы завершали матч в меньшинстве. По красной карточке получили Хисао у неаполитанцев и Лукас у гостей.

Составы команд:

"Наполи": Оспина - Хисао, Манолас, Ди Лоренцо, Руи - Лоботка (Луперто, 22), Демме, Зьелински - Кальехон (Эльмас, 67), Милик, Инсинье (Руис, 77)

"Лацио": Стракоша - Фелипе, Ачерби, Совет (Патрик, 70) - Лаццаро, пароли, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Хони, 76) - Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).

Примечательно, что первым полуфиналистом турнира стал "Ювентус", которые отправил четыре мяча в ворота "Удинезе".